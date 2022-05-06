Керівник військово-цивільної адміністрації Донецької області закликав до евакуації

Після чергового авіаракетного удару по Краматорську, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, в котрий раз закликав всіх подбати про своє життя та евакуюватися з області.

Краматорськ зазнав масштабних руйнувань внаслідок авіаудару

Сьогодні вранці росіяни завдали авіаракетного удару по Краматорську, 810 квартир у 32 багатоповерхівках зазнали різних

Це – цілеспрямований удар по цивільним, який міг призвести до величезної кількості жертв, однак своєчасна евакуація врятувала десятки життів. Немає жодного загиблого, але є поранені – 25 людей.

Окрім багатоповерхівок, пошкоджено також 6 приватних будинків, 2 школи, дитсадок, медичний заклад, котельню, декілька підприємств та торговельних закладів.

У 5 багатоповерхівках відсутня електрика, у 15 – газ. Фахівці вже працюють над відновленням.

На своїй сторінці в Facebook написав Павло Кириленко.