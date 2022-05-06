Декретна допомога вагітним українкам, які виїхали за кордон

Для вагітних працівниць, які виїхали за кордон через війну, Фонд соціального страхування України профінансує декретні допомоги, навіть якщо вони не встигли оформити лікарняний в Україні.

Аби це стало можливим, фахівці Міністерства охорони здоров’я спростили процедуру формування медвисновків – отримати е-лікарняний після настання 30 тижня вагітності тепер можна дистанційно.

Для цього вагітна має зв’язатись зі своїм лікарем в Україні, який вів або продовжує вести її вагітність – він перевірить попередні медичні записи і створить медвисновок, на базі якого автоматично сформується електронний лікарняний.

На час воєнного стану МОЗ дозволило лікуючим лікарям формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність (МВТН) без особистого прийому вагітної.

Такий створений без особистого прийому е-лікарняний по вагітності та пологах є підставою для отримання декретної допомоги від Фонду соціального страхування України. Як і у звичних випадках, для здійснення виплати роботодавець жінки має сформувати за е-лікарняним та подати до ФССУ заяву-розрахунок – на її підставі Фонд проведе фінансування.

Слідкувати за станом фінансування декретних допомог від ФССУ можна онлайн у телеграм-каналі Фонд соціального страхування.

Стаття підготовлена по матеріалам Я и Закон.