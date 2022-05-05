Президент України Володимир Зеленський започаткував глобальну ініціативу United24.

Мета ініціативи— поєднати людей з усього світу в їхньому бажанні допомогти Україні.

Платформа з фандрейзингу United24, стане головним вікном для збору пожертв на підтримку України. United24 надає можливість зробити донейт в один клік із будь-якої країни.

Кошти розподіляються за трьома напрямами допомоги:

Оборона та розмінування

Гуманітарна та медична допомога

Відбудова України

Усі кошти надходять на рахунки Національного банку України, закріплені за профільними міністерствами: Міністерством оборони України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством інфраструктури України.

НБУ надає звітність про надходження благодійних внесків через United24 кожні 24 години. Профільні міністерства звітуватимуть про призначення внесків один раз на тиждень.

Щоб зробити донейт, переходьте на сайт платформи u24.gov.ua.

Будь-яка пожертва — вагомий внесок у перемогу України.

Стаття підготовлена по матеріалам Телекрам каналу United24.