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Вторгнення Росії в Україну Україна

Президент України Володимир Зеленський започаткував глобальну ініціативу United24.

  • Христина
  • Коментарі Вимкнено до Президент України Володимир Зеленський започаткував глобальну ініціативу United24.
United24

Мета ініціативи— поєднати людей з усього світу в їхньому бажанні допомогти Україні.

Платформа з фандрейзингу United24, стане головним вікном для збору пожертв на підтримку України. United24 надає можливість зробити донейт в один клік із будь-якої країни.

Західний Пост. Зеленський: запускаємо глобальну ініціативу United24 для збору коштів для УКРАЇНИ

Кошти розподіляються за трьома напрямами допомоги:

  • Оборона та розмінування
  • Гуманітарна та медична допомога
  • Відбудова України
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Усі кошти надходять на рахунки Національного банку України, закріплені за профільними міністерствами: Міністерством оборони України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством інфраструктури України.

НБУ надає звітність про надходження благодійних внесків через United24 кожні 24 години. Профільні міністерства звітуватимуть про призначення внесків один раз на тиждень.

Щоб зробити донейт, переходьте на сайт платформи u24.gov.ua.

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Будь-яка пожертва — вагомий внесок у перемогу України.

Стаття підготовлена по матеріалам Телекрам каналу United24.

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