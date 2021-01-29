Президент прокоментував ідею «Батьківщини» про референдум

Намір Юлії Тимошенко провести референдум є «політичним перевзуванням», яким «Батьківщина» займається уже 20 років. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«Кажуть, що найшвидша істота на планеті – це гепард. Насправді це не так – це окремі депутати і швидкість, з якою вони перефарбовуються. Спочатку вони були категорично проти референдуму, але – бац! Вуаля! – і тепер вже ініціюють референдум з 5 питань чи зі скількох там.

Думаю, мем фейспалм можна зробити офіційним логотипом цієї політичної сили. І слоган “20 років на ринку перевзувань! “», – зазначив він.

27 січня Тимошенко у Верховній Раді заявила, що «Батьківщина» хоче ініціювати проведення референдумів з п’яти питань (щодо українського газу і атомної електроенергії, продажу сільськогосподарської землі; продажу стратегічної власності (газогін, залізниця, Укрпошта тощо); легалізації медичної марихуани і грального бізнесу).