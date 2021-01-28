Євро-2020 пройде у 12 містах, – УЄФА

Спілка європейських футбольних асоціацій має намір провести чемпіонат Європи з футболу-2020 у 12 містах, як і планувалося раніше. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

«УЄФА має намір провести Євро-2020 в 12 спочатку запланованих містах. Євро – це флагманське змагання з футболу для національних команд у Європі і життєво важливе джерело фінансування масового і більш широкого розвитку футболу. Я оптимістично налаштований щодо того, що в міру наближення до турніру ситуація з вірусом, швидше за все, сильно зміниться, і важливо, щоб ми дали містам-організаторам та урядам якомога більше часу, щоб сформулювати точну картину того, що можливо буде в червні і липні», – зазначив президент організації Олександер Чеферін.

При цьому рішення про можливість відвідування матчів глядачами візьмуть на початку квітня.

«Уболівальники – це велика частина того, що робить футбол особливим, і це відноситься як до Євро, так і до будь-якій гри. Ми повинні надати собі максимальний інтервал, щоб дозволити їм повернутися на стадіони», – сказав Чеферін.

Нагадаємо, що збірна України зіграє с командами Австрії, Північної Македонії та Нідерландів.