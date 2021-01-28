Україна піднялася в рейтингу сприйняття корупції

Україна займає 117 місце в світі за рівнем сприйняття корупції. Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро.

Офіційний Київ отримав на 3 бали більше, ніж минулого року, і піднявся на 9 позицій в глобальному рейтингу країн..

«Саме зараз розпочинається обговорення результатів дослідження, де спікери розглянуть причини нинішніх показників України та визначать підводні камені, які можуть вплинути на бали нашої країни в майбутньому», – йдеться в повідомленні.

Індекс сприйняття корупції – показник, що складається міжнародною неурядовою організацією Transparency International з метою відображення оцінки рівня сприйняття корупції аналітиками і підприємцями за стобальною шкалою. Складається щорічно з 1995 року. Індекс є оцінкою від 0 (максимальний рівень корупції) до 100 (відсутність корупції).