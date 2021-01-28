Зеленський ввів стипендії для найкращих учасників ЗНО

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 27/2021 «Про стипендії, премії та гранти Президента України у сфері освіти».

Документ передбачає заснування президентських стипендій для учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали найвищі результати; премій для переможців всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів; грантів на навчання за кордоном.

«Це наші найкращі учні. І ми будемо мотивувати їх старатися й надалі. Такі талановиті й цілеспрямовані діти побудують сильну та успішну Україну», – зазначив Глава держави.

Згідно з указом, Кабінет Міністрів України має у двомісячний строк розробити та затвердити порядки призначення та виплати цих стипендій, премій і грантів Президента.

Також уряд має передбачати у державному бюджеті України видатки на відповідні виплати.