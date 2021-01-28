ВР схвалила за основу закон про реформу Служби безпеки України

Верховна рада схвалила за основу закон президента Володимира Зеленського про реформу Служби безпеки України.

Його підтримали 285 народних депутатів.

Законопроект спрямовано на підвищення інституційної спроможності Служби безпеки України із забезпечення державної безпеки та приведення законодавства України, що регулює її діяльність, у відповідність із сучасними викликами і загрозами державній безпеці України, яким повинна протидіяти СБУ, а також стратегічними та концептуальними документами з питань розвитку сектору безпеки і оборони, реформування системи правоохоронних органів і відповідними рекомендаціями міжнародних та європейських партнерів України.

Цей законопроект має замінити закони України «Про Службу безпеки України» і «Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України», якими наразі регулюється діяльність СБУ.

Проектом пропонується новий понятійний апарат, привести у відповідність із Законом України «Про національну безпеку України» статус СБУ, значно посилити контррозвідувальний та антитерористичний напрямки діяльності СБУ і розширити її повноваження щодо застосовування сил та засобів Служби проти терористичних організацій, незаконних збройних і воєнізованих формувань, транснаціональних злочинних угруповань за межами України, а також щодо проведення спеціальних інформаційних операції та протидії проведенню таких операцій проти України.

Проектом пропонується розмежувати контррозвідувальний та оперативно-розшуковий види діяльності Служби, у зв’язку з чим запропоновано із Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» виключити контррозвідувальну діяльність як підставу для проведення оперативно-технічних заходів. Окремо визначено контррозвідувальні заходи, а також підстави та процедуру отримання санкції на їх проведення.

У проекті також запропоновано багаторівневі механізми превентивного реагування на загрози державній безпеці: пропозиції, офіційне застереження, подання СБУ. Зокрема, розширено можливості превентивних дій Служби щодо протидії розвідувально-підривній діяльності проти України. Відповідні зміни пропонується внести до законів України «Про державну таємницю», «Про телебачення і радіомовлення» та до Виборчого кодексу України.

Проектом визначено механізми протидії розвідувально-підривній діяльності іноземних спеціальних служб, незаконних збройних формувань та терористичних організацій з використанням громадських організацій та політичних партій, а також засобів масової інформації.

Проектом пропонується виключити СБУ із Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю». Таким чином буде ліквідовано спеціальні підрозділи СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

Доопрацьований проект містить положення, спрямовані на оптимізацію організаційно-штатної структури СБУ. Зокрема, у ньому передбачено поетапне скорочення штатної чисельності Служби, визначено нові стандарти соціальних гарантій співробітникам Служби та їх грошового забезпечення, збільшення якого до передбаченого у проекті рівня планується здійснити поетапно.

Проектом передбачено часткову демілітаризацію Служби безпеки України з переходом на спеціальні звання.