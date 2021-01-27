На компенсацію власникам електроопалення виділили 1,4 млрд грн

Кабінет міністрів вирішив компенсувати власникам електроопалення 1,4 млрд гривень у зв’язку зі скасуванням пільгового тарифу на електричну енергію. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Важливо, що це буде стосуватися не лише українців, які мають електроопалення, а й багатодітних сімей, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Наголошую, що людям не треба буде кудись ходити і носити довідки. Такі компенсації будуть автоматичні», – зазначив він.
Згідно з проектом постанови, право на компенсацію матимуть:
- населення, яке проживає в житлових будинках, обладнаних електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), і станом на 31 грудня 2020 року мало право на знижений тариф;
- населення, яке проживає в негазифікованих багатоквартирних будинках без системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості), і станом на 31 грудня 2020 року мало право на знижений тариф;
- багатодітні, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.