На компенсацію власникам електроопалення виділили 1,4 млрд грн

Кабінет міністрів вирішив компенсувати власникам електроопалення 1,4 млрд гривень у зв’язку зі скасуванням пільгового тарифу на електричну енергію. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Важливо, що це буде стосуватися не лише українців, які мають електроопалення, а й багатодітних сімей, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Наголошую, що людям не треба буде кудись ходити і носити довідки. Такі компенсації будуть автоматичні», – зазначив він.

Згідно з проектом постанови, право на компенсацію матимуть: