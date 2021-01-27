Кабмін пропонує по новому формувати прожитковий мінімум

Кабінет міністрів ініціював реформу прожиткового мінімуму, звузивши сферу його використання. Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

«Ми пропонуємо запровадити нову методологію формування прожиткового мінімуму. Це має бути вартісна величина для визначення основних соціальних потреб людини на мінімальному рівні. Він буде визначатися і застосовуватися виключно для визначення основних соціальних гарантій. Це мінімальна зарплата, мінімальна пенсія за віком, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям та інші види державної соціальної допомоги, які є основним джерелом доходу людини», – зазначила вона.

Вона сказала, що зараз прожитковий мінімум використовується для розрахунку близько 180 штрафів, платежів, стягнень.

У випадку, якщо реформа пройде через Верховну Раду, замість прожиткового мінімуму з 2022 року будуть використовуватися базові величини для грошових платежів і стягнень. Їх будуть щорічно індексувати на рівень інфляції.

Розмір цих штрафів, платежів і стягнень змінюватися не буде, оскільки базова величина буде дорівнювати відповідним прожитковим мінімумам.

Нагадаємо, 1 грудня 2020 року прожитковий мінімум зріс до 2189 гривень.