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Кабмін затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів

  • Свідров Олексій
  • Коментарі Вимкнено до Кабмін затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів
іпотека

На виконання завдання Президента України Володимира Зеленського Кабінет Міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів.

Глава держави неодноразово наголошував на важливості зменшення відсотка за кредитами на придбання житла. З минулої осені низка банків почала надавати іпотеку під 10%, але Президент поставив завдання знизити відсоткову ставку до 7%.

«Доступна іпотека була серед важливих пунктів моєї передвиборчої програми. Крім того, це черговий крок України в напрямку цивілізованого світу та забезпечення достойного життя наших громадян», – зауважив Володимир Зеленський.

Постанова «Деякі питання забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва з метою здешевлення вартості іпотечних кредитів», яку уряд затвердив сьогодні на виконання завдання Президента, передбачає, що Фонд здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, що надаються позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їхньої вартості. Компенсацію відсотків Фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку у національній валюті в уповноваженому банку.

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Скористатися цією компенсацією зможуть як громадяни України, які прагнуть купити квартиру, так і ті, хто хоче побудувати будинок самостійно.

Варто зазначити, що в іпотеку не можна буде придбати житло, яке побудоване до 2015 року.

Програма зі здешевлення вартості іпотечних кредитів запрацює в межах програми «Доступні кредити 5-7-9%».

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Завдяки цій програмі іпотека стане доступнішою й більше родин, які потребують поліпшення житлових умов, зокрема молоді сім’ї, зможуть придбати нове помешкання.

Крім того, іпотечне кредитування сприятиме розвитку економіки та створюватиме додаткові стимули для молодих українців залишатися жити й працювати на батьківщині.

Ця постанова буде доопрацьована у Міністерстві фінансів протягом двох днів і подана на підпис Прем’єр-міністру до п’ятниці, 29 січня.

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