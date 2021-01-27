В Україну прибув глава МЗС Угорщини

До Києва з робочим візитом прибув міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Про це написав в Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Радий вітати міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петера Сійярто під час його візиту до України на моє запрошення. Поговоримо відверто про те, як розвинути довіру у відносинах України та Угорщини, рухатися вперед у дусі взаємної поваги та добросусідства.», – йдеться в повідомленні.

Сторони домовились про переговори для вирішення суперечки щодо мови та освіти.

«Я звернувся до пана міністра, щоб ми розпочали спільну роботу над законом про мову, який викликав напруження у наших відносинах. Ми також хочемо створити робочу групу, яка отримає повноваження щодо того, яким чином потрібно втілювати закон про освіту», – зазначив Сійярто.