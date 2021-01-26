Іноземним військовим дозволили приїхати на навчання в Україні

Верховна Рада 26 підтримала законопроект №4499, який дозволяє іноземним військовим брати участь у навчаннях на території України.

«За» проголосували 325 народних депутатів.

У 2021 році пройдуть наступні навчання: українсько-американські навчання «Репід Трайдент – 2021», українсько-британські навчання «Козак Мейс – 2021», українсько-американські навчання «Сі Бриз – 2021», українсько-румунські навчання «Ріверайн – 2021», українсько-британські навчання «Воріер Вотчер – 2021», українсько-польські навчання «Три Мечі – 2021» та українсько-польські навчання «Сільвер Сейбер – 2021».

Фінансування витрат, пов’язаних із підготовкою та проведенням багатонаціональних навчань на території України у 2021 році, в сумі 38 559,44 тис. гривень планується здійснити в межах асигнувань Міністерства оборони України на 2021 рік за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війн» (КПКВ 2101020) за напрямом «Підготовка військ, проведення операцій та міжнародних навчань».