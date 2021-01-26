Зеленський занепокоєний процесом виконання державного оборонного замовлення, – Данилов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов за дорученням Президента України Володимира Зеленського провів міжвідомчу нараду з питань «Щодо стану підготовки проекту основних показників державного оборонного замовлення на 2021 рік та 2022, 2023 роки.

За його словами, глава держави «занепокоєний процесом формування і виконання державного оборонного замовлення за результатами минулого року».

Зокрема Данилов назвав неприпустимим необґрунтований перегляд основних показників ДОЗ протягом року після його затвердження, зазначивши, що це можливо виключно за форс-мажорних обставин.

Учасники наради поінформували про стан підготовки пропозицій щодо проєкту основних показників ДОЗ на 2021 та 2022-2023 роки.

Учасники наради також обговорили питання щодо розвитку авіаційної промисловості та реформування ДК «Укроборонпром».

Секретар РНБО України нагадав, що Президент України 25 червня 2020 року доручив підготувати до розгляду на засіданні РНБО України питання стосовно розвитку авіабудівної галузі України одночасно з розглядом звіту про результати проведення огляду оборонно-промислового комплексу.

«Щодо реформування Державного концерну «Укроборонпром» ще раз наголошую, що напрями та завдання щодо його реформування й розвитку мають бути узгоджені зі Стратегією розвитку ОПК», – заявив він.

Раніше стало відомо, що Міністерство оборони виконало державне оборонне замовлення на 99,5%.