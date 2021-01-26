В Україні хочуть створити інституту ветеранського Омбудсмена

Ветерани, учасники бойових дій заслуговують на гідне забезпечення їх прав. Про це заявила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

«За майже сім років російської військової агресії, на жаль, в державі не створено ефективного механізму правового захисту та правової допомоги тим, хто самовіддано захищав та захищає Україну. Ветерани, учасники бойових дій заслуговують на гідне забезпечення їх прав, адаптацію до мирного життя та розвиток власних спроможностей», – зазначила вона.

За її словами, викликає занепокоєння те, що з початком російської агресії в рази збільшилася кількість звернень військовослужбовців, добровольців, учасників бойових дій щодо порушення їхніх прав, відсутності якісного юридичного супроводу.

Особливого резонансу набувають факти порушення кримінальних проваджень щодо захисників України.

«Розуміємо усі юридичні аспекти правоохоронної діяльності, таємниці слідства, неможливості втручання сторонніх осіб у його хід. Разом з тим, Міністерство не може стояти осторонь»,- сказала Міністр.

Мінветеранів як державний орган буде формувати та реалізовувати політику щодо розширення спроможностей держави у захисті прав ветеранів.

«Саме тому сьогодні ми на державному рівні ініціюємо запровадження інституту ветеранського Омбудсмена. На нього покладатимуться функції моніторингу та контролю дотримання законних прав та інтересів захисників України у діяльності органів виконавчої влади і посадових осіб»,- пояснила Юлія Лапутіна.

Ця структура буде охоплювати весь спектр питань з надання правового захисту ветеранів, взаємодіятиме з існуючими інституціями з прав людини і підсилюватиме та доповнюватиме їх.

Кожен ветеран, у яку б складну життєву ситуацію він не потрапив, має відчувати, що захист його прав є пріоритетом для держави. Сьогодні держава, правоохоронні органи та суспільство потребують якісної медіації процесу забезпечення законних прав людей, які захистили країну та повернулися з війни.

Лапутіна зазначила, що Міністерство готове більш активно долучитися саме до інформування ветеранів з питань правового захисту.

«Кожен захисник України має знати куди звертатися у разі виникнення порушення його прав, відповідних дій правоохоронних органів, яка інституція відповідає за надання соціальних гарантій. На даний час активно працюємо над розвитком інформаційно-довідкової системи для ветеранів»,- сказала міністр.