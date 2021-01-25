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Здоров'я Події Україна

МОЗ збирається повернути адаптивний карантин

  • Свідров Олексій
  • Коментарі Вимкнено до МОЗ збирається повернути адаптивний карантин

Міністерство охорони здоров’я збирається повернути адаптивний карантин із зонуванням населених пунктів залежно від ситуації з поширенням коронавірусу. Про це заявив очільник відомства Максим Степанов.

Протягом тижня МОЗ буде аналізувати епідситуацію в регіонах, після чого ухвалюватимуть рішення щодо адаптивного карантину

Він додав, що за минулий тиждень в Україні виявили 30 612 інфікованих і це майже на 14 000 менше, ніж попереднього тижня. 

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Нагадаєо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що посилений карантин дозволив стабілізувати ситуацію з поширенням коронавірусу та розвантажити українську медичну систему.

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