МОЗ збирається повернути адаптивний карантин

Міністерство охорони здоров’я збирається повернути адаптивний карантин із зонуванням населених пунктів залежно від ситуації з поширенням коронавірусу. Про це заявив очільник відомства Максим Степанов.

Протягом тижня МОЗ буде аналізувати епідситуацію в регіонах, після чого ухвалюватимуть рішення щодо адаптивного карантину

Він додав, що за минулий тиждень в Україні виявили 30 612 інфікованих і це майже на 14 000 менше, ніж попереднього тижня.

Нагадаєо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що посилений карантин дозволив стабілізувати ситуацію з поширенням коронавірусу та розвантажити українську медичну систему.