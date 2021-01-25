В Україні створять «кризову гарячу лінію»

Сьогодні відбулося перше засідання новоствореної міжвідомчої робочої групи на чолі з заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів України Павлом Полянським.

«Сьогодні ми зробили черговий крок із реалізації спільного проекту з обміну кращим світовим комунікаційним досвідом. Робоча група візьметься за розробку необхідних нормативно-правових актів. Задача групи долучитися до процесу створення кризової «гарячої лінії» за напрямками діяльності міністерств та центральних органів виконавчої влади, обговорити напрацювання Урядового контактного центру та надати рішення Уряду стосовно створення кризової “гарячої лінії” на затвердження», – зазначив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов

У вересні 2020 року до КМУ надійшов лист Центру політичних досліджень «PRAXIS» із Естонської Республіки із пропозицією допомоги у створенні в Україні «кризової гарячої лінії» як аналога лінії 12-47 у Естонській Республіці.

Опрацювавши цю пропозицію, було прийняте рішення щодо долучення до роботи Урядового контактного центру як бази для створення кризової «гарячої лінії».

Тож, 2 листопада між Аналітичним центром «PRAXIS» та Державною установою «Урядовий контактний центр» укладено Меморандум про співпрацю для спільної діяльності та обміну досвідом при створенні в Україні кризового інформаційного телефону.

Створення кризової «гарячої лінії»: