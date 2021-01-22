Кабмін розпочав публічне обговорення Національної економічної стратегії

Урядова робоча група із залученням провідних економістів та бізнес-середовища розробляє Національну економічну стратегію, яка визначить вектори розвитку економіки з чіткими KPI до 2030 року.

Про це йшлося під час першої зустрічі з широкого обговорення НЕС-2030, що відбулася 22 січня під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та за участі представників Уряду, Верховної Ради та Офісу Президента. Захід був присвячений темі «Інвестиційна привабливість, ринки капіталу та макроекономічна стабільність».

«Вперше в історії України робиться такий довгостроковий документ, який має продемонструвати суспільству та експертам, куди рухатиметься наша країна у наступні роки. Проведений аудит держави показав, що означає, коли країна не знає, куди рухатися, коли є елементи нерозуміння стратегії. Це мільярди доларів неефективного використання економічних інструментів у нашій державі», — наголосив Денис Шмигаль.

При цьому Прем’єр-міністр підкреслив, що в урядової команди та команди Президента Володимира Зеленського є політична воля втілювати реформи, які відповідають вектору руху України у бік європейської та євроатлантичної інтеграції.

За словами директора Центру економічного відновлення, радника Прем’єр-міністра Кирила Криволапа, процес розробки Національної економічної стратегії є безпрецедентно відкритим та транспарентним. До нього залучені понад 400 фахівців з різних сфер — представників аналітичних центрів, think tanks, неурядових організацій, бізнес-спільноти та державних органів.

«Протягом розробки Стратегії було проведено понад 500 інтерв’ю, залучено понад 50 аналітичних центрів. Цей документ являє собою широкий консенсус з точки зору того, що потрібно робити країні в економічному плані», — підкреслив директор Центру економічного відновлення Кирило Криволап.

Своєю чергою, Міністр розвитку економіки Ігор Петрашко зазначив, що внаслідок пандемії значно знизився рівень прямих іноземних інвестицій в Україну. Це свідчить про необхідність розробки та імплементації довгострокових документів, які вміщують конкретні стимули для зацікавлення інвесторів, розвитку інновацій, фінансового сектору та макроекономічної стабільності.

«Найбільшою небезпекою сьогодні стало критичне зменшення питомої ваги інвестиційної складової ВВП, яка за підсумками 9 місяців 2020 року впала до 12,6%. Без належних процесів модернізації економіки та фінансування інновацій досягти сталого довгострокового зростання неможливо. І ці цифри є свідченням того, що така Стратегія-2030 є абсолютно необхідною», — наголосив Ігор Петрашко.

Генеральний директор Директорату з питань економічної політики Офісу Президента Олена Дяченко під час зустрічі зазначила, що важливим для України є й надалі розширювати можливості залучення іноземного капіталу.

«Є відомий вислів, що якщо ти не маєш власної стратегії, ти будеш виконувати чиюсь іншу. Тому наявність власної стратегії, яка забезпечує стабільність і чіткі кроки, дуже сприятиме розвитку нашої країни», — зазначила Олена Дяченко.

Під час заходу присутні обговорили такі ініціативи Національної економічної стратегії-2030, як запуск механізму податкових пільг зовнішнім інвесторам, введення спеціальних податкових режимів, амністії капіталу та накопичувальної пенсійної системи, відкриття індустріальних парків, Фонду фондів тощо.

Зазначимо, на основі широкого обговорення НЕС-2030 планується розробити проект рішення Уряду щодо формування економічної політики до 2030 року, затвердити Пріоритети для Програми дій Уряду на 2021-2023 рр. та перелік пріоритетних законів на наступні три роки.