Зеленський ознайомився з обставинами пожежі у Харкові

У Харкові Президент України Володимир Зеленський відвідав будинок для літніх людей, де 21 січня сталася пожежа. Під час огляду місця трагедії перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий доповів Главі держави про обставини надзвичайної ситуації та перебіг порятунку людей і ліквідації пожежі.

«У ході з’ясування обставин було встановлено, що в будинку можуть перебувати літні люди. До місця були направлені підрозділи ДСНС у достатній кількості для того, щоб виконати завдання з гасіння та рятування людей. Після прибуття о 15:15 ситуація була наступна: виривалося полум’я по периметру всієї будівлі, а також густий чорний дим. У вікна було видно, що вогонь розповсюдився на весь другий поверх. Також горить перекриття між першим та другим поверхом», – зазначив він.

На запитання Зеленського, чому не вдалося врятувати людей, представник МВС зазначив, що вогонь поширювався дуже швидко, а на другому поверсі всі люди були маломобільними чи мали хвороби, пов’язані з ментальними розладами.

«Люди були лежачими, але хто встановив у будинку на вікнах ґрати?» – запитав президент.

На це Зеленському доповіли, що цей будинок для літніх людей був приватним і працював без належно оформлених документів на такий вид діяльності. Люди перебували тут нелегально; за їхнє утримання платили родичі.

В ОП зазначають, що президент також коротко поспілкувався з місцевими мешканцями, які живуть по сусідству з будинком, що згорів.

Зеленський наголосив, що потрібно провести аудит подібних об’єктів в Україні, у яких потенційно можуть статися такі трагічні ситуації, як у харківському будинку для літніх людей.

Раніше стало відомо, що в усіх областях України перевірять законність функціонування усіх будинків для літніх людей, а також умови їх проживання.