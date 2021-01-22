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Україна

В Україні перевірять законність будинків для літніх людей

  • Свідров Олексій
  • Коментарі Вимкнено до В Україні перевірять законність будинків для літніх людей
Марина Лазебна

В усіх областях України перевірять законність функціонування усіх будинків для літніх людей, а також умови їх проживання. Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, буде проведено роботу щодо виявлення закладів, яких немає в реєстрі надавачів соціальних послуг, перевірено умови проживання та перебування людей похилого віку в закладах.

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«Ми підключаємося до цієї роботи й працюватимемо з усіма регіонами», – сказала міністр.

Зазначаємо, що діяльність таких закладів повинна здійснюватися відповідно до Закону України «Про соціальні послуги»:

  •  суб’єкт господарювання є надавачем соціальних послуг у разі включення його до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;
  •  надавачі соціальних послуг мають відповідати Критеріям діяльності надавачів соціальних послуг (постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 185), у тому числі відповідати протипожежним вимогам.
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