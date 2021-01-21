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Україна хоче вивести партнерство з США на новий рівень

  • Свідров Олексій
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Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що за президентства Джо Байдена стратегічне партнерство України та США вийде на новий рівень.

«Америка ще спить після великого дня вчора. А ми в МЗС почали день з обговорення найближчих кроків у відносинах України та США. Плануємо вже 2021 року вивести наше стратегічне партнерство на якісно новий рівень довіри та взаємодії», – написав він у Twitter.

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Нагадаємо, раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав Байдена «першим президентом США, якому не треба пояснювати, що таке Україна».

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