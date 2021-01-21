Україна хоче вивести партнерство з США на новий рівень

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що за президентства Джо Байдена стратегічне партнерство України та США вийде на новий рівень.

«Америка ще спить після великого дня вчора. А ми в МЗС почали день з обговорення найближчих кроків у відносинах України та США. Плануємо вже 2021 року вивести наше стратегічне партнерство на якісно новий рівень довіри та взаємодії», – написав він у Twitter.

Нагадаємо, раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав Байдена «першим президентом США, якому не треба пояснювати, що таке Україна».