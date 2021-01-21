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Економіка

НБУ зберіг облікову ставку 6%

  • Свідров Олексій
  • Коментарі Вимкнено до НБУ зберіг облікову ставку 6%
Нацбанк України

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 6%, але готовий її підвищувати, якщо інфляція буде занадто високою. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За підсумками 2020 року інфляція становила 5% (це центральна точка встановленого НБУ цільового діапазону 5% ± 1 в. п.), але в цьому році, за прогнозами Нацбанку, вона прискориться до 7%.

«Прискорення інфляції в першому півріччі зумовлюватиметься жвавим споживчим попитом, подорожчанням енергоносіїв та гіршим торішнім врожаєм сільськогосподарських культур. Крім того, зростуть виробничі витрати бізнесу, зокрема на оплату праці. Темпи зростання адміністративно-регульованих цін залишатимуться високими внаслідок підвищення акцизів на тютюнові вироби та подорожчання електроенергі», – йдеться в повідомленні.

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В другому півріччі 2021 року дія цих чинників мала б вичерпатися, і уже в першій половині 2022 року загальна інфляція знову повернеться в цільовий діапазон.

В 2022–2023 роках інфляція перебуватиме близько середньострокової цілі в 5%.

Зважаючи на присутність проінфляційних факторів, а також слабку інвестиційну активність та пригнічені настрої бізнесу на тлі посилення карантину, правління Національного банку вирішило зберегти облікову ставку незмінною, але попередило про можливість її підвищення.

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«Національний банк бере до уваги погіршення інфляційних очікувань наприкінці минулого року, а також посилення фундаментального тиску на ціни з боку споживчого попиту. Якщо вплив цих факторів посилюватиметься та не буде компенсований іншими факторами, зокрема суттєвим припливом капіталу, Національний банк підвищить облікову ставку. Це дасть змогу стримати прискорення інфляції в 2021 році та повернути її до цілі в 5% у 2022 році», – додали в НБУ.

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