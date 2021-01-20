WBO схвалила бій Джошуа-Ф’юрі

Всесвітня боксерська організація (WBO) схвалила проведення об’єднавчого бою в суперважкій вазі між володарем пояса WBA, WBO, IBO і IBF Ентоні Джошуа та чемпіоном за версією WBC Тайсоном Ф’юрі. Про це повідомляє Boxing Scene.

Зазначимо, що Джошуа мав провести обов’язковий захист титулу WBO в бою з українцем Олександром Усиком.

Наступним суперником представника України повинен стати англієць Джо Джойс. Бій пройде за титул тимчасового чемпіона WBO.

Повідомляють, що переможець бою Джошуа – Ф’юрі протягом 180 днів повинен битися з переможцем поєдинку Усик – Джойс.

Раніше повідомлялося, що український боксер Олександр Усик ніколи не давав згоди на проведення бою Джошуа проти Ф’юрі.

Також зазначимо, президент WBO Пако Валькарсель заявив, що організація не має наміру надавати володарю пояса в суперважкій вазі Ентоні Джошуа ще одну відстрочку в захисті свого титулу заради бою з Тайсоном Ф’юрі.

Нагадаємо, Усик звернувся до британського чемпіону світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа з ультиматумом.