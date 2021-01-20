Кабмін затверидв постанову про збільшення зарплат освітян

Кабінет міністрів України затвердив нову тарифну сітку для розрахунку заробітних плат працівників бюджетних установ. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль,

За його словами, це рішення дає можливість збільшити зарплати вчителів вже в січні майже на 20%.

«Ми обіцяли, і відповідно виконуємо свою обіцянку. Наголошую, що Уряд виділив цього року на зарплати нашим вчителям майже 100 млрд грн. Тому сьогоднішнє рішення абсолютно прораховано та забезпечено відповідними фінансами», – зазначив він.

Крім підвищення зарплат учителів, Уряд також заклав кошти для підвищення виплат медикам на 30% цього року.

«Також цьогоріч відбудеться індексація пенсій, закладені кошти для додаткових виплат пенсіонерам старшим за 75 років. Збільшуються виплати по інвалідності, виплати на дітей, позбавлених батьківського піклування, виплати чорнобильцям. І це надзвичайно важливо, щоб держава максимально підтримувала вразливі верстви населення та тих, хто цього дійсно потребує», – додав Шмигаль.