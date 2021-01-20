В ВР хочуть дозволити реєструвати в Україні вакцини до завершення клінічних досліджень

За його словами, законопроект надає уряду право реєструвати вакцини для використання за таких умов: наявні дані про успішне проведення доклінічних випробувань; клінічні дослідження проводилися з дозволу відповідних компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії або Європейського Союзу; відома потенційна користь лікарського засобу; не існує адекватної, схваленої та доступної альтернативи.

Радуцький наголосив, що за наявності перерахованих умов вакцина може бути зареєстрована для екстреного медичного застосування протягом терміну, доки заявник завершить клінічні дослідження.

Народний депутат нагадав, що наразі жодна вакцина від СOVID-19 не пройшла повний цикл випробувань, і щеплення в ЄС, США та інших країнах розпочалися в режимі екстреного використання (emergency use). Проте українське законодавство не передбачає такого режиму, і тому для реєстрації вакцин в Україні виникла потреба законодавчих змін.

Раніше стало відомо, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться у другій половині лютого.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання на територію України 1,9 млн вакцин компанії Sinovac Biotech.