Учні випускних класів після локдауну повернуться до змішаної форми навчання

В Україні учні випускних класів після посиленного карантину повернуться до змішаної форми навчання. Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.

«Повернення учнів випускних 9-х та 11-х класів до повноформатного навчання, на мою думку, є вкрай необхідним та важливим Після завершення посилених карантинних заходів, за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації, учні випускних класів повернуться до змішаної форми навчання. В областях, де показники захворюваності на СOVID-19 будуть контрольованими, підніматиму питання про повернення школярів 9-х та 11-х класів за парти», – зазначив він.

За його словами, також планується відновлення повноформатного або змішаного навчання для школярів інших класів.

«Тривають відповідні консультації з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим і головним державним санітарним лікарем Віктором Ляшком», – додав Шкарлет.

Нагадаємо, міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет вважає можливим повернення молодших класів до повноформатного навчання після завершення січневих карантинних обмежень.

Раніше міністр охорони здоров’я України Максим Степанов закликав лідерів місцевого самоврядування не спекулювати на темі дистанційного навчання і відвідування навчальних закладів.