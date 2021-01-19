fbpx
Україна

Учні випускних класів після локдауну повернуться до змішаної форми навчання

  • Свідров Олексій
  • Коментарі Вимкнено до Учні випускних класів після локдауну повернуться до змішаної форми навчання

В Україні учні випускних класів після посиленного карантину повернуться до змішаної форми навчання. Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.

«Повернення учнів випускних 9-х та 11-х класів до повноформатного навчання, на мою думку, є вкрай необхідним та важливим Після завершення посилених карантинних заходів, за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації, учні випускних класів повернуться до змішаної форми навчання. В областях, де показники захворюваності на СOVID-19 будуть контрольованими, підніматиму питання про повернення школярів 9-х та 11-х класів за парти», – зазначив він.

Читайте також:  В Україні подорожчають біометричні паспорти

За його словами, також планується відновлення повноформатного або змішаного навчання для школярів інших класів.

«Тривають відповідні консультації з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим і головним державним санітарним лікарем Віктором Ляшком», – додав Шкарлет.

Нагадаємо, міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет вважає можливим повернення молодших класів до повноформатного навчання після завершення січневих карантинних обмежень.

Читайте також:  Степанов пояснив необхідність посиленого карантину

Раніше міністр охорони здоров’я України Максим Степанов закликав лідерів місцевого самоврядування не спекулювати на темі дистанційного навчання і відвідування навчальних закладів.

Переглядів: 4

Читайте також: