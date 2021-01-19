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Економіка

НКРЕКП схвалила зниження тарифів на розподіл для 14 облгазів

  • Свідров Олексій
  • Коментарі Вимкнено до НКРЕКП схвалила зниження тарифів на розподіл для 14 облгазів
Постачальник газу

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила зниження тарифів на розподіл газу для 14 облгазів.  Про це повідомив у Telegram голова енергетичного комітету Ради Андрій Герус.

Пониження стосується компаній, у яких тарифи були суттєво вищими, аніж у середньому по країні.

У більшості це невеликі облгази, у яких не спрацьовує економія на ефекті масштабу: ПрАТ “Гадячгаз”, АТ “Закарпатгаз”, АТ “Івано-Франківськгаз”, ПрАТ “Коростишівгаз”, АТ “Лубнигаз”, ПрАТ “Мелітопольгаз”, АТ “Миколаївгаз”, АТ “Полтавагаз”, ПрАТ “Тернопільгаз”, АТ “Тисменицягаз”, ПрАТ “Уманьгаз”, АТ “Харківгаз”, АТ “Чернівцігаз”, ТОВ “Газовик”.

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Зниження склало 5%-30%, тарифи цих компаній тепер складатимуть 1,66-1,79 грн (без ПДВ).

Зазначається, що рішення оприлюднять на сайті регулятора для внесення зауважень і пропозицій з метою остаточного затвердження.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив граничну ціну на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр. Вона буде діяти до кінця карантину або опалювального сезону 31 березня.

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Президент України Володимир Зеленський вітає ухвалення урядом постанови щодо зменшення тарифів на газ для населення.

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