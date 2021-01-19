НКРЕКП схвалила зниження тарифів на розподіл для 14 облгазів

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила зниження тарифів на розподіл газу для 14 облгазів. Про це повідомив у Telegram голова енергетичного комітету Ради Андрій Герус.

Пониження стосується компаній, у яких тарифи були суттєво вищими, аніж у середньому по країні.

У більшості це невеликі облгази, у яких не спрацьовує економія на ефекті масштабу: ПрАТ “Гадячгаз”, АТ “Закарпатгаз”, АТ “Івано-Франківськгаз”, ПрАТ “Коростишівгаз”, АТ “Лубнигаз”, ПрАТ “Мелітопольгаз”, АТ “Миколаївгаз”, АТ “Полтавагаз”, ПрАТ “Тернопільгаз”, АТ “Тисменицягаз”, ПрАТ “Уманьгаз”, АТ “Харківгаз”, АТ “Чернівцігаз”, ТОВ “Газовик”.

Зниження склало 5%-30%, тарифи цих компаній тепер складатимуть 1,66-1,79 грн (без ПДВ).

Зазначається, що рішення оприлюднять на сайті регулятора для внесення зауважень і пропозицій з метою остаточного затвердження.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив граничну ціну на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр. Вона буде діяти до кінця карантину або опалювального сезону 31 березня.

Президент України Володимир Зеленський вітає ухвалення урядом постанови щодо зменшення тарифів на газ для населення.