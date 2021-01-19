МОЗ запустив мапу з пунктами тестування на COVID-19

На сайті Міністерства охорони здоров’я розміщено мапу пунктів тестування на COVID-19, де можна здати зразки для ПЛР-тестування.

Всього в країні функціонує 2 373 пункти, куди можна здати біологічний матеріал для проведення лабораторних досліджень на коронавірус методом ПЛР. У Києві діє 65 пунктів.

«Окрім сімейних лікарів, в Україні існує 2 373 пункти тестування, вони були верифіковані МОЗ… Якщо ви потребуєте тестування, не чекайте, йдіть і тестуйтеся. Усе це безкоштовно. Будь-яка людина, у якої є будь-які симптоми респіраторного захворювання, може здати відповідний тест. Окрім того, це стосується всіх громадян, які мали контакт із захворілою людиною – так само, будь ласка, тестуйтеся. Ми суттєво наростили потужності наших центрів тестування, ми можемо робити дуже велику кількість тестувань на день, всі можливості створені», – зазначив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також там можна зробити експрес-тест на антиген до коронавірусу.