Глава КСУ Тупицький отримав підозру

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому.

«Слідчі Державного бюро розслідувань за погодженням з в.о. Генерального прокурора повідомили про підозру судді Конституційного Суду України, який здійснює адміністративні функції його Голови, у вчиненні кримінальних правопорушень проти правосуддя, передбачених ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань)», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цей суддя продовжує прибувати на робоче місце, перешкоджати установленню істини у кримінальному провадженні, наданню його підлеглими документів на запити органу досудового розслідування та явці осіб за повістками слідчого.

«Більше того, Голова КСУ після повідомлення про підозру імітує її невручення, ненабуття статусу підозрюваного, відвідуючи робоче місце. Секретаріат КСУ фактично перетворено на юридичну фірму його Голови, оскільки останній готує, друкує, реєструє, відправляє документи для Голови Суду, які не мають жодного відношення до конституційного судочинства, а лише пов’язані з його участю в кримінальному провадженні», – додали в ДБР.

На підставі ч. 3 ст. 154 КПК України в. о. Генерального прокурора було подано Президенту України клопотання про відсторонення судді Конституційного Суду України та його Голови від займаної посади.

За результатами розгляду зазначеного клопотання Указом Президента України від 29 грудня 2020 року № 607/2020 його відсторонено від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці. Як наслідок підозрюваний строком на два місяці втратив право виконувати обов’язки судді Конституційного Суду та його Голови.