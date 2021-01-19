В ОП назвали пріоритети співпраці з адміністрацією нового президента США

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква заявив, що серед пріоритетів у відносинах з адміністрацією нового Президента США буде підтримка територіальної цілісності та повернення тимчасово окупованих територій України, активізація економічної співпраці та боротьба з корупцією.

«Перш за все це підтримка США суверенітету та територіальної цілісності України, і, зокрема, військова допомога. Це питання було важливим для України за всіх адміністрацій США. І в черговому оборонному бюджеті передбачені ті самі обсяги військової допомоги, і, що дуже важливо, збільшено фінансування постачання летального озброєння Україні. Безумовно, ми виходимо з того, що це питання залишиться пріоритетом і для нової адміністрації США», – зазначив він.

За його словами, ще одним пріоритетом є активне залучення Сполучених Штатів до процесу врегулювання ситуації на Донбасі й деокупації Криму.

«Ми можемо багато говорити про формати цього залучення, визначення можливих певних посад тощо, але стовідсотково можна сказати, що це питання точно буде зараз на радарі нової адміністрації. Немає підстав у цьому сумніватися», – додав Жовка.

Також одним з пріоритетів порядку денного двосторонніх відносин України та США має залишатися економічний блок.

«Нам потрібно, незважаючи на пандемію COVID-19, нарощувати товарообіг. Маємо продовжувати реалізовувати вже існуючі проекти. Важливо, щоб енергетична незалежність України також забезпечувалася з боку США. Аграрна сфера – традиційна для наших відносин. Нові сфери, як-от IT, штучний інтелект – також можна про це говорити», – сказав він.