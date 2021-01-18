МЗС України прокоментувало затримання Навального

Міністерство закордонних справ України розцінює затримання в РФ російського опозиціонера Олексія Навального як наступ на права людини та придушення свободи слова.

«Розцінюємо ситуацію навколо Навального як продовження Кремлем ганебної практики наступу на права людини та придушення свободи слова. Затримання та політично мотивоване переслідування політичних і громадських діячів, представників національних меншин, журналістів, яке системно практикується Кремлем, суперечить міжнародним зобов’язанням РФ та відповідним угодам у сфері прав людини, учасником яких є Російська Федерація», – йдеться в повідомленні.

Також МЗС від російської влади звільнити всіх політичних в’язнів, зокрема громадян України, які незаконно утримуються російською владою.

«Закликаємо також міжнародну спільноту вжити більш рішучих дій для засудження репресивних практик влади РФ», – додали в відомстві.

Нагадаємо, 17 січня російського опозиціонера Олексія Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту «Шереметьєво» в Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння.