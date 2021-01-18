Зеленський прокоментував рішення щодо газу

Президент України Володимир Зеленський вітає ухвалення урядом постанови щодо зменшення тарифів на газ для населення. Про це повідомляє прес-служба ОП.

«За прийнятим рішенням ціни на газ для населення знизяться на понад 30%. Ми разом працювали, аби знайти механізми для цього. Це рішення також спонукатиме гравців ринку працювати чесно та прозоро і насамперед турбуватися про свого клієнта, тобто простого українця», – зазначив він.

На його думку, тарифи на комунальні послуги повинні бути соціально справедливими, а ринок газу має працювати за стандартами прозорої торгівлі та чесної конкуренції.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив граничну ціну на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр. Вона буде діяти до кінця карантину або опалювального сезону 31 березня.