В Україні почалося зростання захворюваності на COVID-19

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час традиційної селекторної наради заявив, що в Україні знову почалося повільне зростання захворюваності на коронавірус.

«За останній тиждень було виявлено 44 402 нових випадки захворювання. За позаминулий тиждень захворіла 41 тисяча осіб. Знову почалося повільне зростання захворюваності, яке видно на графіках. За попередній тиждень госпіталізовано 13 555 осіб», – зазначив він.

Президент України Володимир Зеленський у свою чергу наголосив, що уряд має бути готовий до початку вакцинації в усіх питаннях.

«Першими мають бути вакциновані медпрацівники, військові, люди літнього віку, оскільки вони – в основній групі ризику. Знаю, що Міністерство охорони здоров’я активно готується до підписання перших контрактів. Люди повинні знати чітко, коли починається вакцинація, як вона відбуватиметься, і знати, що держава про них піклуватиметься. Вакцинація – це виклик для всього світу, і скрізь, у кожній країні уряди зустрічаються з новими викликами. Ми повинні насамперед думати про людей», – підкреслив він.