«Укрзалізниця» планує відновити сполучення з прилеглими до Криму територіями

Глава «Укрзалізниці» Володимир Жмак заявив, що компанія планує відновити залізничне сполучення з територіями, які межують з тимчасово окупованим Кримом.

«Ми працюємо над тим, щоб відновити сполучення з територіями, які прилягають до Криму. На жаль, в сам Крим ми заїхати не можемо», – зазначив він.

За його словами, обмеження щодо перевезень є негативним фактором для економіки України.

«З економічної точки зору всі ці обмеження є негативним фактором для нашої економіки. Ми втратили транзитні вантажі, ми втратили пасажирське сполучення, природно це позначається на наших економічних показниках», – підкреслив Жмак.