Вакцинація розпочнеться у другій половині лютого, – Радуцький

Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться у другій половині лютого. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

«Міністр запевнив, що вакцинація розпочнеться у другій половині лютого. За його словами, ми очікуємо на поставку 910 тисяч доз вакцини. Якщо під час випробувань буде підтверджена ефективність китайської вакцини на рівні 70%, в Україну згідно контракту завезуть 700 тис доз. Ще 210 тис доз вакцини Pfizer-BioNTech Україна отримає у першій половині лютого в межах ініціативи СOVAX», – написав він.

Радуцький також висловив сподівання, що вакцина з’явиться у заявлені міністром терміни.

«У більшості країн Європи вакцинувалось менше 1% громадян. Розпочавши щеплення на початку лютого, ми маємо шанс наздогнати інші європейські країни за темпами вакцинації», – додав він.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що закупівлею вакцин від коронавірусу для України буде займатися міжнародна органазація Crown Agent, а не державне підприємство «Медазкупівлі».

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання на територію України 1,9 млн вакцин компанії Sinovac Biotech.