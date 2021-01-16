У ЦГЗ пояснили, кому не потрібна самоізоляція після подорожі за кордон

Громадянам, що повертаються чи в’їжджають в Україну з країн зі значним поширенням COVID-19 та мають актуальний тест ПЛР, самоізоляція не потрібна. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

«Відповідно до чинного законодавства (Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236, п.7, пiдпункт 3, абзац 10), особа, що має актуальний (зроблений не більше ніж за 48 годин до моменту перетину кордону) тест ПЛР, не потребує встановлення застосунку “Вдома” та дотримання режиму самоізоляції», – йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що тест, проведений виключно методом полімеразної ланцюгової реакції, має бути актуальним та має бути в наявності на момент перетину кордону, для пред’явлення представнику Державної прикордонної служби України.

Рішення про встановлення застосунку приймає представник Державної прикордонної служби України.

Центр громадського здоров’я результати тестувань, що виконані за кордоном, не опрацьовує.