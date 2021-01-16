Україна отримала 49 мільярдів доларів іноземних інвестицій

Станом на кінець вересня 2020 року загальний обсяг накопичених прямих іноземних інвестицій в Україну становить 49 мільярдів доларів США. Про це повідомив виконавчий директор UkraineInvest Сергій Цівкач.

«Цього недостатньо, але інвестиції надходять в країну, не дивлячись на пандемію. Подивіться на глобальний ринок ‒ це безпрецедентна ситуація», – зазначив він.

За його словами, наразі Україна проводить реформи, які потім дозволять значно збільшити обсяг інвестицій в країну.

«У нас відбувається багато позитивних змін у регуляторній політиці. Україна вже суттєво покращила позицію у рейтингу легкості ведення бізнесу. Президент, уряд та парламент продовжують системну роботу щодо дерегуляції умов ведення бізнесу, спрощення процедур для залучення інвестицій», – додав Цівкач.

Він підкреслив, що найбільшими досягненнями 2020 року стали: реформа системи обігу сільськогосподарських земель, проведення прозорих аукціонів із приватизації державного майна, лібералізація спиртової галузі, успішний продаж дозволів на користування надрами, перші концесійні угоди, початок масштабної діджиталізації державних послуг, ухвалення законів про внутрішній водний транспорт і державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вдосконалює свій інвестиційний клімат, щоб конкурувати на світовому рівні.