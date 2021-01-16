Степанов пояснив, чому дітей не можна пускати до школи раніше 25 січня

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов закликав лідерів місцевого самоврядування не спекулювати на темі дистанційного навчання і відвідування навчальних закладів.

«Я рекомендую усім представникам місцевого самоврядування спершу поцікавитися законами епідеміології, а потім рекомендувати зміни до карантинних обмежень, зокрема, завчасне припинення дистанційного навчання і повернення до звичного освітнього процесу. Усі рішення щодо карантинних обмежень приймаються МОЗ, виключно спираючись на закони епідеміології та думку провідних лікарів-епідеміологів, а також інфекціоністів України. Тому на період дії посилених карантинних обмежень, тобто до 25 січня, відвідування закладів загальної освіти призупинено», – зазначив він.

В Україні спостерігається збільшення відсотка дітей, які захворіли на COVID-19, у співвідношенні до загальної кількості людей, які захворіли. Причому у листопаді цей показник становив 3,1% від усієї кількості нових хворих. А от у грудні відсоток дітей, які захворіли на COVID-19, підскочив аж до 5,9% від загальної кількості. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 62 333 дитини.

«Діти почали частіше інфікуватися COVID-19. Ця тенденція спостерігається у всьому світі. Більшість випадків заражень дітей SARS-CoV-2 відбуваються безсимптомно, тому виявити в даному випадку інфікованих і не допустити в колектив фактично неможливо. Одночасно збільшилася кількість випадків із важким перебігом хвороби, що потребують госпіталізації. Завчасний початок офлайн-навчання в 1-4 класах призведе до зростання інтенсивності інфікування населення через перехресне зараження дітей», – додав степанов.