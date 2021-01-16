Міноборони України розробило бронежилет за стандартами НАТО

Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що у Міністерстві оборони України розроблено власну технічну специфікацію «Бронежилет модульний».

До цього Збройні Сили та військові формування в Україні закупівлю бронежилетів здійснювали за комерційними технічними умовами.

За його словами, у технічній специфікації застосовані вимоги державних та військових стандартів. Крім цього, для перевірки оцінки відповідності якості бронежилета використовується стандарт армії США (NIJ Standard-0101.06). Крім того, Міністерство оборони передбачило всі необхідні випробування та жорсткі умови для постачальників.

«За цією документацією вже у 2021 році будуть проведені закупівлі бронежилетів для потреб ЗС України. Це – загальновійськовий бронежилет, призначений для виконання повсякденних бойових завдань. Його основний споживач – Сухопутні війська. Для виконання завдань спецпризначенцями або десантниками у 2021-му році ми розробимо полегшену модель», – додав Таран.