В Україні запрацювали пункти обігріву для населення

В Україні розпочали свою роботу пункти обігріву. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Місцевими органами влади у взаємодії з ДСНС розгорнуто 4 тис. 227 пунктів обігріву, з них місцевим самоврядуванням – 4 тис. 200 стаціонарних пунктів, а ДСНС – 27 мобільних пунктів обігріву на базі наметів та транспортних засобів.

Усі пункти ДСНС встановлено із дотриманням всіх вимог санітарно-гігієнічних норм та правил пожежної безпеки. Вони забезпечені засобами обігріву на твердому паливі, медичними аптечками та вогнегасниками. У пунктах обігріву організовано цілодобове чергування рятувальників.

«Загалом, упродовж доби, що минула, до пунктів обігріву звернулось 360 осіб, з них 113 – до пунктів ДСНС. На звернення органів місцевої влади ДСНС можуть бути додатково розгорнуті пункти обігріву у визначених місцях», – йдеться в повідомленні.