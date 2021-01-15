Чернишов назвав новий пріоритет програми «Велике будівництво»

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявив, що у 2021 році програма «Велике будівництво» окрім соціальної інфраструктури включатиме й проекти економічного розвитку регіонів, на які буде спрямовано не менше 30% коштів Державного фонду регіонального розвитку.

«У 2021 році в рамках програми «Велике будівництво» буде завершено близько 300 об’єктів соціальної інфраструктури. Наш пріоритет – створити спроможні мережі надання публічних послуг в основних сферах: освіта, охорона здоров’я, спорт, безпека, надання адміністративних послуг. Це будуть об’єкти, де люди, завдяки “Великому будівництву”, зможуть відчути якісні зміни свого життєвого середовища», – зазначив він.

Другий напрям «Великого будівництва – 2021» – економічний розвиток регіонів. Йдеться про нові індустріальні парки, економічні агломерації, об’єкти туристичної інфраструктури, вирішення питання водопостачання у громадах, музеї науки тощо.

В цьому році планується розпочати реалізацію близько 50 об’єктів економічного розвитку і закінчити їх протягом 2 років. Вони будуть спрямовані на створення нових робочих місць та розбудову інфраструктури під залучення інвестицій. На ці проекти має бути спрямовано не менше 30% коштів Державного фонду регіонального розвитку.