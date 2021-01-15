Кабмін та МВФ обговорили ціну на газ

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Уряд провів зустріч з Міжнародним валютним фондом щодо тарифів на газ.

«Провели конструктивну зустріч з МВФ щодо ціни на газ. Позиція нашого Уряду: ринок газу в Україні має працювати. На жаль, деякі гравці ринку продовжують зловживати становищем, від чого страждають українці», – зазначив він.

За його словами, необхідно «знайти компроміс, що вже сьогодні захистить людей і допоможе ринку газу розвиватися у майбутньому».

Нагадаємо, Уряд ввів граничну ціну на газ – до 6,99 гривень за кубометр, яка збережеться до закінчення опалювального сезону або карантину.

При цьому плани щодо зниження ціни на газ викликали «здивування та несподіванку у МВФ».