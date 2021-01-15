В Україні скасували червоні дипломи

Міністерство освіти і науки України затвердило нові форми документів про вищу освіту й наукові ступені. Відповідний наказ підписав міністр Сергій Шкарлет.
Відтепер після закінчення вищого навчального закладу випускникам видаватимуться дипломи без можливості отримати відзнаку – так звані червоні дипломи.
Раніше студенти отримували дипломи:
- молодшого бакалавра;
- молодшого бакалавра з відзнакою (червоний диплом);
- бакалавра;
- бакалавра з відзнакою;
- магістра;
- магістра з відзнакою;
- доктора філософії;
- доктора філософії європейського зразка;
- доктора наук.
Тепер будуть видавати :
- диплом молодшого бакалавра;
- бакалавра;
- магістра;
- доктора філософії;
- доктора мистецтва;
- доктора наук.
У Міносвіти затвердили форми додатку до диплому європейського зразка та зразок академічної довідки. Також були затверджені нові форми для дипломів доктора філософії, доктора мистецтв і доктора наук. А в дипломах спеціаліста та молодшого спеціаліста у графі “ступінь вищої освіти” зазначатиметься освітньо-кваліфікаційний рівень.
У дипломах молодшого бакалавра, бакалавра або магістра, які отримуватимуть випускники без громадянства, буде додатково зазначатися рік вступу та повна назва навчального закладу, до якого студент вступив на початку навчання в Україні.