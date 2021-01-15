fbpx
Україна

В Україні скасували червоні дипломи

  • Свідров Олексій
  • Коментарі Вимкнено до В Україні скасували червоні дипломи
Червоний диплом

Міністерство освіти і науки України затвердило нові форми документів про вищу освіту й наукові ступені. Відповідний наказ підписав міністр Сергій Шкарлет.

Відтепер після закінчення вищого навчального закладу випускникам видаватимуться дипломи без можливості отримати відзнаку – так звані червоні дипломи.

Раніше студенти отримували дипломи:

  • молодшого бакалавра;
  • молодшого бакалавра з відзнакою (червоний диплом);
  • бакалавра;
  • бакалавра з відзнакою;
  • магістра;
  • магістра з відзнакою;
  • доктора філософії;
  • доктора філософії європейського зразка;
  • доктора наук.
Читайте також:  Кабмін дозволив продавати побутову хімію під час послиненого карантину

Тепер будуть видавати :

  • диплом молодшого бакалавра;
  • бакалавра;
  • магістра;
  • доктора філософії;
  • доктора мистецтва;
  • доктора наук.

У Міносвіти затвердили форми додатку до диплому європейського зразка та зразок академічної довідки. Також були затверджені нові форми для дипломів доктора філософії, доктора мистецтв і доктора наук. А в дипломах спеціаліста та молодшого спеціаліста у графі “ступінь вищої освіти” зазначатиметься освітньо-кваліфікаційний рівень.

Читайте також:  Українці зможуть змінити постачальника газу через «Ощадбанк»

У дипломах молодшого бакалавра, бакалавра або магістра, які отримуватимуть випускники без громадянства, буде додатково зазначатися рік вступу та повна назва навчального закладу, до якого студент вступив на початку навчання в Україні.

Переглядів: 7

Читайте також: