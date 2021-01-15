В Україні скасували червоні дипломи

Міністерство освіти і науки України затвердило нові форми документів про вищу освіту й наукові ступені. Відповідний наказ підписав міністр Сергій Шкарлет.

Відтепер після закінчення вищого навчального закладу випускникам видаватимуться дипломи без можливості отримати відзнаку – так звані червоні дипломи.

Раніше студенти отримували дипломи:

молодшого бакалавра;

молодшого бакалавра з відзнакою (червоний диплом);

бакалавра;

бакалавра з відзнакою;

магістра;

магістра з відзнакою;

доктора філософії;

доктора філософії європейського зразка;

доктора наук.

Тепер будуть видавати :

диплом молодшого бакалавра;

бакалавра;

магістра;

доктора філософії;

доктора мистецтва;

доктора наук.

У Міносвіти затвердили форми додатку до диплому європейського зразка та зразок академічної довідки. Також були затверджені нові форми для дипломів доктора філософії, доктора мистецтв і доктора наук. А в дипломах спеціаліста та молодшого спеціаліста у графі “ступінь вищої освіти” зазначатиметься освітньо-кваліфікаційний рівень.

У дипломах молодшого бакалавра, бакалавра або магістра, які отримуватимуть випускники без громадянства, буде додатково зазначатися рік вступу та повна назва навчального закладу, до якого студент вступив на початку навчання в Україні.