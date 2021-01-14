Хорватія посилила умови в’їзду для українців

Штаб цивільного захисту Республіки Хорватія оновив рішення про тимчасову заборону та обмеження перетину хорватського кордону. Про це повідомляє посольство України у Хорватії.

Нові правила діятимуть з 14 по 31 січня 2021 року.

«Відтак особи, у тому числі і громадяни України, які прибувають до Хорватії з країн, де поширено новий штам коронавірусу, при в’їзді в Хорватію повинні пред’явити негативний результат ПЛР-тесту (дійсний 48 год.), а також їм буде призначена 14-денна самоізоляція. Самоізоляцію можна зменшити до 7 днів за умови здачі додаткового ПЛР-тесту за власний кошт на території Хорватії (після 7 днів самоізоляції) і якщо тест буде негативний», – йдеться в повідомленні.

Громадяни України, які в’їжджають в Хорватію з невідкладних особистих причин (похорон, лікування), мають право в’їхати до Хорватії без негативного результату ПЛР-тесту за умови залишення території Хорватії протягом 12 годин з моменту в’їзду.

Українці, які їдуть в Хорватію з метою здійснення волонтерської діяльності на територіях, які постраждали від землетрусу, мають право в’їхати без негативного результату ПЛР-тесту за умови наявності попереднього дозволу Штабу цивільного захисту Хорватії.

Інші обмеження на в’їзд, які діяли в Хорватії до сьогодні, залишаються без змін.

У посольстві нагадали, що громадяни України не мають права на в’їзд в Хорватію з туристичною метою.

Нагадаємо, з 12 січня 2021 року українцям дозволили в’їзд до Чорногорії без тесту на COVID-19.