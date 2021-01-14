Малюська прокоментував рішення ЄСПЛ у справі проти РФ, назвавши його перемогою

Очільник Міністерства юстиції Денис Малюська назвав перемогою рішення Європейського суду з прав людини перейти до розгляду по суті справи України проти Російської Федерації про анексію Криму.

«Перемога! Перша проміжна перемога в серії справ України проти Росії в ЄСПЛ! Сьогодні ЄСПЛ оголосив рішення, яким визнав прийнятною справу України проти Росії (щодо Криму) і перейшов до розгляду справи по суті», – написав він у Facebook.

За його словами, справа має кілька важливих аспектів.

«Юридичний: ми крок за кроком доводимо судовими рішеннями факти агресії і злочинної поведінки Російської Федерації на території нашої держави. Рішення судів – це не політичні заяви. Рано чи пізно такі рішення матимуть юридичні наслідки для топ-чиновників країни-агресора. Комунікаційний: і ми, і Рада Європи даємо потужний меседж: Крим залишається в наших пріоритетах, ми всі пам’ятаємо і будемо наздоганяти всіх причетних», – зазначив міністр.

Також це протидія гібридній війні, в якій Росія підтримує міф про «мирне» та «правомірне» «приєднання» Криму.

«Рішення ЄСПЛ – потужний юридичний удар по міфології, яка використовується РФ у гібридній війні. Крим – це історія збройної агресії та грубих порушень прав людини, а не “референдуму” та “мирного волевиявлення”», – підкреслив Малюська.