Комітет ВР підтримав скорочення кількості депутатів до 300

Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроект №1017 про зменшення конституційного складу парламенту з 450 до 300 народних депутатів.

«Після річної перерви Комітет з питань правової політики повернувся до розгляду президентського законопроєкту 1017 від 29.08.2019 та надав зелене світло на зменшення складу народних депутатів України з 450 до 300», – написав член комітету нардеп від фракції «Слуга народу» Сергій Демченко.

Це рішення підтримали 17 із 22 членів комітету.

Для ухвалення законопроекту Верховною Радою в цілому потрібна конституційна більшість – 300 голосів.

Законопроект №1017 був внесений президентом Зеленським 29 серпня 2019 року, в перший день роботи Верховної Ради 9-го скликання.