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Політика

Єрмак взяв участь у зустрічі політичних радників лідерів «Нормандської четвірки»

  • Свідров Олексій
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Андрій Єрмак

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак у складі української делегації взяв участь у зустрічі політичних радників лідерів держав-учасниць Нормандського формату. Про це повідомляє прес-служба ОП.

Сторони обговорили стан виконання домовленостей, досягнутих очільниками Німеччини, Франції, України та Росії під час саміту в Парижі у грудні 2019 року.

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«Дискусія мала непростий, але конструктивний характер.  Усі сторони відзначили важливість дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.  Під час зустрічі українська сторона акцентувала увагу на безпекових питаннях і на необхідності посилення безпекової складової домовленостей.  Андрій Єрмак подякував німецькій стороні за організацію зустрічі, а також висловив подяку партнерам з Німеччини та Франції за підтримку України на шляху до встановлення миру на Донбасі», – йдеться в повідомленні.

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У зустрічі також брала участь спецпредставниця голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з урегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі Хайді Грау.

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