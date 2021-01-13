Федоров розповів про пріоритетні закони щодо діджиталізації

Віце-прем’єр-міністр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров назвав сім пріоритетних законодавчих змін у сфері цифрової трансформації, реалізація яких запланована на 2021 рік.

Зокрема, це зміни до закону, які дозволять повністю прирівняти електронні паспорти до звичайних пластикових/паперових паспортів (сьогодні використання електронних паспортів регулюється постановою Кабінету міністрів про експеримент).

«Вирішується проблема всіх тих держорганів і приватних компаній, які досі намагаються саботувати 21 століття», – підкреслив він.

Також це зміни до закону про місце зміни реєстрації.

«Ще один критично важливий крок до запуску електронної послуги в кілька кліків щодо зміни місця реєстрації. Нагадаю, що це найбільш популярна послуга в Україні. Ми хочемо зробити її практично декларативною, скасувавши прописку в багатьох життєвих ситуаціях (де вона реально не потрібна)», – написав Федоров.

Серед інших законів значяться: