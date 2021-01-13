Федоров розповів про пріоритетні закони щодо діджиталізації

Віце-прем’єр-міністр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров назвав сім пріоритетних законодавчих змін у сфері цифрової трансформації, реалізація яких запланована на 2021 рік.
Зокрема, це зміни до закону, які дозволять повністю прирівняти електронні паспорти до звичайних пластикових/паперових паспортів (сьогодні використання електронних паспортів регулюється постановою Кабінету міністрів про експеримент).
«Вирішується проблема всіх тих держорганів і приватних компаній, які досі намагаються саботувати 21 століття», – підкреслив він.
Також це зміни до закону про місце зміни реєстрації.
«Ще один критично важливий крок до запуску електронної послуги в кілька кліків щодо зміни місця реєстрації. Нагадаю, що це найбільш популярна послуга в Україні. Ми хочемо зробити її практично декларативною, скасувавши прописку в багатьох життєвих ситуаціях (де вона реально не потрібна)», – написав Федоров.
Серед інших законів значяться:
- Рамковий закон, який дозволить розпочати впроваджувати вже цього року, як ми і планували, «безпаперовий режим» або paperless. Це коли держава не має права вимагати документ у людини, якщо він вже є в будь-якому державному реєстрі;
- Закон про Дія City. Це одна з кращих податкових і правових систем для IT і креативної індустрії в світі. Відбудеться божевільне стимулювання розвитку аутсорсингових і продуктових компаній в Україні;
- Законопроєкт про реєстри. Закон насамперед про ефективність і надійність зберігання наших з вами персональних даних у реєстрах. Ухвалення закону дозволить запустити платформу для розгортання реєстрів (шалена економія бюджету коштів і рішення, які ми точно зможемо експортувати на весь світ і заробляти як держава, а не витрачати), покращувати якість даних у реєстрах (відсутність дублів, підтягується вся інформація і документи) і багато інших переваг;
- Закон про віртуальні активи. Легалізація криптовалюти. Відкриття ринку. Перше читання вже відбулося, важливо допрацювати закон і ухвалити його в другому. Це впевнений крок в 21-му столітті, який відразу нас перенесе на рівень інноваційних країн;
- Закон про «хмари». Відкриття ринку хмарних технологій для зберігання даних. Для держави це гнучкість і можливість заощадити мільярди на закупівлю заліза. Для бізнесу – розвиток мільярдного ринку, інвестиції.