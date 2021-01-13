У січні зростуть і субсидійні виплати для населення, – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству фінансів та Міністерству соціальної політики сформувати механізми субсидіювання, який допоможе людям, які використовують електроенергію для опалення домівок. Про це він повідомив у Telegram.

«Хочу окремо наголосити, що у зв’язку зі збільшенням тарифів, у січні зростуть і субсидійні виплати для людей. В Україні 3,1 млн домогосподарств отримують субсидії для оплати комунальних послуг. Середній розмір нарахувань, становить більш ніж 1 600 гривень», – додав він.

Шмигаль нагадав, що наразі спрощено доступ до отримання таких субсидії.

«Можна це зробити онлайн, поштою, офлайн. Збільшено кількість людей, яким субсидія перепризначається автоматично. Без комісій та перевірок», – підкреслив прем’єр.

Раніше у Міністерстві соціальної політики України повідомили, що при діючій системі надання субсидії всі 3,1 млн домогосподарств, які отримують субсидію, жодним чином не відчують підвищення тарифів, оскільки це покриється збільшеним розміром субсидії.