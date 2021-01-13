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Українцям дозволили в’їзд до Чорногорії без тесту на COVID-19

  • Свідров Олексій
  • Коментарі Вимкнено до Українцям дозволили в’їзд до Чорногорії без тесту на COVID-19
https://uaonline.com.ua/2020/12/17/%d1%94%d0%b3%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b2%d1%97%d0%b7%d0%b4%d1%83-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8/

З 12 січня 2021 року влада Чорногорії змінила правила в’їзду як для власних громадян, так і для іноземців. Про це повідомляє посольство України.

«Міністерство охорони здоров’я Чорногорії разом з Інститутом громадського здоров’я Чорногорії оголосили про зміну діючих обмежень, пов’язаних з поширенням пандемії COVID-19:  дозволено в’їзд в Чорногорію всім іноземцям без тесту; дозволено міжміський рух», – йдеться в повідомленні.

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Причиною пом’якшення обмежень вона назвала покращення епідеміологічної ситуації, зокрема, зменшення завантаженості ліжок у лікарнях до 57%, тоді як у другій половині грудня це було 67%.

У той же час зазначимо, що Чорногорія знаходиться у червоному списку МОЗ. Тому після повернення до України необхідна самоізоляція.

Нагадаємо, що з грудня 2020 року Єгипет посилив правила в’їзду для туристів.

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