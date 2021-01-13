Українцям дозволили в’їзд до Чорногорії без тесту на COVID-19

З 12 січня 2021 року влада Чорногорії змінила правила в’їзду як для власних громадян, так і для іноземців. Про це повідомляє посольство України.

«Міністерство охорони здоров’я Чорногорії разом з Інститутом громадського здоров’я Чорногорії оголосили про зміну діючих обмежень, пов’язаних з поширенням пандемії COVID-19: дозволено в’їзд в Чорногорію всім іноземцям без тесту; дозволено міжміський рух», – йдеться в повідомленні.

Причиною пом’якшення обмежень вона назвала покращення епідеміологічної ситуації, зокрема, зменшення завантаженості ліжок у лікарнях до 57%, тоді як у другій половині грудня це було 67%.

У той же час зазначимо, що Чорногорія знаходиться у червоному списку МОЗ. Тому після повернення до України необхідна самоізоляція.

Нагадаємо, що з грудня 2020 року Єгипет посилив правила в’їзду для туристів.